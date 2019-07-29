元晶工會抗議遭公司打壓 資方指會持續對話

元晶公司工會幹部29日在桃園市、新北市及宜蘭市等產業總工會及勞動黨等工運團體聲援下，前往元晶總公司抗議，指公司打壓工會及片面修改生產獎金發放方式。中央社記者王鴻國攝 108年7月29日

（中央社記者王鴻國、鍾榮峰新北29日電）元晶太陽能公司工會今天前往元晶總公司抗議，指資方打壓工會及片面修改生產獎金發放方式。元晶對此表示，公司獎金或薪資都優於同業，內部管理是一視同仁、持續對話。

元晶太陽能科技公司企業工會幹部今天戴上面具，在桃園市、新北市等產業總工會及勞動黨等工運團體聲援下，前往元晶位新店區的總公司前抗議。

元晶工會指出，公司持續打壓工會，並對工會幹部進行記過及不當懲處，甚至在未與工會協商下就片面修改生產獎金核發方式，將每個月新台幣數千元的獎金減發成數百元，形同變相減薪，片面變更勞動條件。

元晶工會總幹事林名哲表示，為抗議資方對工會打壓等措施，工會幹部已在新竹廠等地進行長時間的靜坐抗議，但公司都不聞不問，甚至將幹部以曠職懲處。

元晶工會副理事長廖浚弘指出，資方的作為就是想把工會消滅掉，但他會持續抗爭直到工會被解散的那一天。

元晶工會秘書陳志明說，工會今天的訴求很簡單，就是希望公司勿再打壓工會及恢復過去獎金發放方式。

元晶工會今天在多家產業總工會等力挺下，在元晶總公司前進行近1小時高喊口號等抗議動作。工會幹部認為公司未派員出面處理，準備進入總公司陳情，一度與現場戒護的員警爆發推擠衝突。

元晶太陽能副總經理江郅豪隨後到場接受陳情，並強調會從寬處理及敞開與工會的溝通大門。工會抗議行動才告結束。

事後，元晶太陽能表示，公司不論是獎金或是固定薪資待遇，在太陽能業界與新竹地區均優於同業水平，未來也會秉持照顧所有伙伴與工會幹部的立場，持續精進。

有關生產獎金及內部管理方面，元晶太陽能指出，部分同仁或許有另外看法，但公司會將工會幹部在內的所有伙伴一視同仁，持續原有對話機制，積極尋求共識，希望公司在凝聚內部所有同仁智慧之下持續提升，創造更佳營運績效，提供所有同仁更佳福利。（編輯：戴光育）1080729

元晶公司工會幹部29日前往元晶總公司抗議公司打壓工會及片面修改生產獎金發放方式，一度與員警爆發推擠衝突。中央社記者王鴻國攝 108年7月29日