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嘉義女童疑遭虐打 縣府緊急安置姐弟3人

最新更新：2019/07/30 12:50

（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）嘉義縣朴子市昨晚發生媽媽疑似放縱同居人虐打女兒案，警方、社會局介入調查，女童母親坦承因管教問題動手，女童姐弟3人已安置在親友家，女童母親同居人尚未到案。

臉書（facebook）社團「朴子民意觀察站」昨天深夜有網友貼文，指一名10歲女童疑遭母親同居男友虐打，造成腿部紅腫瘀青，引發網友討論，部分網友還到派出所關切。轄區員警得知案情後，立即與嘉義縣社會局社工主動調查，將女童母親、女童等人帶回派出所訊問，所幸後續未引起網友聚集。

嘉義縣朴子警分局今天表示，今天凌晨偵訊女童母親，她坦承因管教問題有動手打女兒，但並沒有提及男友是否有動手。不過，女童說媽媽男友也有動手，但他尚未到案說明。已協助女童申請保護令。

嘉義縣社會局指出，這名母親有3名小孩，疑受虐女童為大女兒，另還有一對子女，領有兒少生活扶助及家扶中心、慈濟、世界展望會等補助。

社會局初步了解這起個案，為女童疑遭母親男友以棍子毆打，受傷位置主要在兩大腿後側有數條鞭痕，左右手臂則各出現一條鞭痕。女童姐弟3人已由親屬接回照顧。

社會局表示，這名母親雖陳述是因管教問題而動手，後續仍會再釐清原因，同時評估是否違反兒童及少年福利與權益保障法。

這名疑似動手打女兒的母親今天也在臉書社團「朴子民意觀察站」貼文道歉，指「因孩子常撒謊，亂拿陌生人給的食物，且衛生習慣不佳屢勸不聽，又因個人情緒一時控管不佳，對孩子無危機意識感到生氣，而出手教訓，導致孩子身心靈受傷，在此向各位鞠躬道歉，也與社工討論後續教育方式，請求大家給我一個重新愛孩子的機會。」（編輯：戴光育）1080730

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