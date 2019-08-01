洪慈綪夫妻涉收回扣各判12年 前琉球鄉長判22年

因「廣大興」漁船喋血案聲名大噪的前屏東縣議員洪慈綪（圖）與丈夫黃志威，被依貪污治罪條例收受賄賂罪，各判刑12年。（中央社檔案照片）

（中央社屏東縣1日電）屏東地方法院審理琉球鄉多起工程弊案，因「廣大興」漁船喋血案聲名大噪的前屏東縣議員洪慈綪與丈夫黃志威，被依貪污治罪條例收受賄賂罪，各判刑12年；前琉球鄉長陳隆進則重判22年。

民國102年5月琉球籍漁船「廣大興28號」被菲律賓公務船射擊，導致船長洪石成死亡，當時洪石成女兒洪慈綪因敢言而聲名大噪，並被稱為「洪大姐」；洪慈綪隔年以無黨籍當選屏東縣議員，但卻被檢舉與當時競選的前琉球鄉長陳隆進綁在一起買票，洪慈綪被屏東地檢署提起當選無效之訴，一審洪慈綪勝訴。

屏東地檢署105年起追查陳隆進所涉的納骨堂及多起道路工程弊案中，發現洪慈綪與從事包商的黃志威涉嫌在一起道路工程案中，收取回扣300多萬元，106年夫妻倆被依違反貪污治罪條例提起公訴，洪慈綪以50萬元交保，黃志威被收押，洪慈綪隔年尋求連任失利。

屏東地院昨天宣判，洪慈綪與黃志威各判12年徒刑，褫奪公權5年，並沒收犯罪所得360萬元。

全案被告多達12人，被依貪污治罪條例合併判22年、褫奪公權5年的陳隆進，屏檢調查，他所涉工程弊案多達12件，收取回扣超過100萬元。

在納骨堂工程中，也被屏東地檢署提起公訴的前琉球鄉長蔡天裕獲判無罪。

洪慈綪表示要再上訴，記者直至截稿沒聯絡上陳隆進。（編輯：林沂鋒）1080801