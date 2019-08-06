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湯景華縱火奪六命更審 律師聲請再做心理衡鑑

最新更新：2019/08/06 12:21

（中央社記者劉世怡台北6日電）男子湯景華因細故縱火，導致翁家6人身亡，一二審皆被判處死刑。案經最高法院發回，高院更審今開庭，律師聲請再做心理衡鑑指名教授趙儀珊，檢方說趙女專長鑑定性侵案應不符。

台灣高等法院更一審今天開庭，湯景華委任律師主張就教化可能性部分，聲請再做心理衡鑑並指名由台灣大學心理學系助理教授趙儀珊進行。

但是檢察官與翁家委任律師都反對表示，本案已做二次鑑定，趙女專長心理衡鑑為性侵案與本案不符，質疑對方在拖延訴訟，檢察官更指案件要做到湯男律師想要的鑑定結果，這樣沒完沒了，鄭捷犯下捷運隨機殺人有4人死亡，湯景華則造成6人死亡，湯男犯行更嚴重，且湯男為毫無認錯之人，有何再鑑定必要。

法官諭知，湯男委任律師在二日內遞狀說明再鑑定理由，合議庭再進行評議裁決。

湯景華是在民國103年與翁姓男子起爭執，控告翁男傷害但法院判決無罪。湯男自認求償無門、心生不滿，105年3月23日凌晨到翁姓男子新北市三重區住處騎樓，以汽油點燃機車引發大火。

與湯景華起爭執的翁姓男子當時服役並不在家，火勢蔓延至連棟公寓，導致翁家6人身亡，包含一個未成年少女，形同滅門。

新北地方法院一審、高院二審皆依殺人罪判處湯景華死刑，褫奪公權終身。

最高法院認為，湯景華患有精神官能症，但二審未委請醫學專家鑑定他行為時，有無因精神障礙或其他心智缺陷導致辨識能力、控制能力欠缺或降低，以原判決有理由失據、論罪不周延等違法發回更審。（編輯：張銘坤）1080806

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