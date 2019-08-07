涉煽惑機師將總統出訪專機降落北京 男遭送辦

（中央社記者蕭博文台北7日電）林姓退休公務員在臉書表示，「蔡總統出訪友邦，華航機師直接將飛機飛往北京降落，台灣所有紛擾問題一次解決。」調查局認為林男涉嫌煽惑他人犯罪，已函送彰化地檢署偵辦。

調查局今天發布新聞稿表示，一名林姓退休公務員今年2月12日在多個臉書社團張貼「蔡總統出訪友邦，華航機師直接將飛機飛往北京降落，台灣所有紛擾問題一次解決。天佑台灣」文章。

調查局指出，林男行為公然煽惑華航機師或其他不特定多數人犯罪，彰化縣調查站7月間約談林男到案說明後，以違反刑法第153條煽惑他人犯罪函送彰化地方檢察署。

新聞稿提到，現今社群媒體、網路發達，常有民眾在各社群網路張貼文章，言論自由雖應予保障，但並非毫無限制，林姓民眾言論已涉及刑法煽惑他人犯罪，調查局為確保國家安全及社會安定，防止惡意言論擾亂社會秩序，依法偵辦本案。

調查局提醒民眾，民主社會雖尊重並保障言論自由，民眾也不能煽惑他人進行違法行為，否則即涉煽惑他人犯罪，只要在臉書或網路有煽惑行為，即使沒有人執行也構成犯罪，請民眾勿以身試法。（編輯：李錫璋）1080807