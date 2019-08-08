更多編輯台推薦新聞：
台大研究：6種運動可對抗肥胖基因 慢跑最有效
生活

台大研究：6種運動可對抗肥胖基因 慢跑最有效

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點
產經

貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
颱風利奇馬警戒範圍增苗栗台中 北市晚間8時關閉河川疏散門
首頁 / 社會

嘉義老婦溺斃大排老翁墜谷身亡 原因待釐清

最新更新：2019/08/08 17:43

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義縣民雄鄉8旬李姓老婦人昨天走失，今天在當地一處大排發現，已溺斃；另一名7旬黃姓老翁被發現墜落番路山區一處山谷，今天被吊掛救出時，已明顯死亡。原因待調查。

民雄鄉8旬李姓老婦人昨天下午走失，家人於今天上午在民雄鄉平和村一處大排內發現老婦人的雨傘和拖鞋，便通報消防局協助搜尋，嘉義縣消防局第二大隊民雄、雙福救助分隊人車前往搜救。

搜救人員沿岸搜尋，也利用救生艇在水面上找尋，因溪水混濁，視線不佳造成搜救困難，近中午時，發現溺水的李姓老婦人已明顯死亡，隨即將她放入屍袋，再利用籃式擔架搭配繩索搬運上岸，後續交由員警及家屬處理。

另外，嘉義縣消防局於昨天晚上接獲報案，阿里山公路（台18線）往番路鄉草山村方向的131縣道4.3公里處，發現一輛自小客車停在路邊，7旬的車主黃姓老翁不知去向。

消防局先後派出番路、中埔、三和、大埔等分隊到場搜尋，昨晚因天色昏暗，未發現車主，今天上午加派人力，與嘉義縣救難協會人員一起搜尋，並調派吊臂車支援，現場還利用空拍機搜尋，最後發現車主疑墜落山谷。

搜救人員架設繩索垂降到山谷下救援，於下午將人吊掛至路面，車主黃姓老翁已明顯死亡，後續交由家屬及員警處理。（編輯：方沛清）1080808

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報