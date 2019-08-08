嘉義老婦溺斃大排老翁墜谷身亡 原因待釐清

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義縣民雄鄉8旬李姓老婦人昨天走失，今天在當地一處大排發現，已溺斃；另一名7旬黃姓老翁被發現墜落番路山區一處山谷，今天被吊掛救出時，已明顯死亡。原因待調查。

民雄鄉8旬李姓老婦人昨天下午走失，家人於今天上午在民雄鄉平和村一處大排內發現老婦人的雨傘和拖鞋，便通報消防局協助搜尋，嘉義縣消防局第二大隊民雄、雙福救助分隊人車前往搜救。

搜救人員沿岸搜尋，也利用救生艇在水面上找尋，因溪水混濁，視線不佳造成搜救困難，近中午時，發現溺水的李姓老婦人已明顯死亡，隨即將她放入屍袋，再利用籃式擔架搭配繩索搬運上岸，後續交由員警及家屬處理。

另外，嘉義縣消防局於昨天晚上接獲報案，阿里山公路（台18線）往番路鄉草山村方向的131縣道4.3公里處，發現一輛自小客車停在路邊，7旬的車主黃姓老翁不知去向。

消防局先後派出番路、中埔、三和、大埔等分隊到場搜尋，昨晚因天色昏暗，未發現車主，今天上午加派人力，與嘉義縣救難協會人員一起搜尋，並調派吊臂車支援，現場還利用空拍機搜尋，最後發現車主疑墜落山谷。

搜救人員架設繩索垂降到山谷下救援，於下午將人吊掛至路面，車主黃姓老翁已明顯死亡，後續交由家屬及員警處理。（編輯：方沛清）1080808