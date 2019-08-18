竊牛樟菇辯傳統領域 法官查出族群不同重罰

（中央社記者李先鳳台東縣18日電）台東卑南族李姓男子涉嫌在林班地竊取牛樟菇，他辯稱進入傳統領域取用森林副產品，台東地院法官查出李男竊取的位置非屬其傳統領域，判有期徒刑9個月，併科罰金30萬3000元。

李男去年5月22至23日進入台東林管處所轄延平事業區第14林班地，竊取森林副產物牛樟菇220.5公克，市價約新台幣1萬4700元，經關山警分局巡邏警員見他所乘車輛行跡可疑，上前攔查，查獲李男竊取國有森林財產。

庭審期間，李男一度委請律師辯稱是原住民，全縣除綠島，其他15鄉鎮都是原住民地區，且為原住民傳統領域，依法可進入採集森林副產品自用。

法官認為，原住民族傳統領域具歷史淵源、文化或傳統習慣，且具有高度屬人性，各原住民族間存有若干差異，即具有同血統的同族人世世代代群聚一處，而形成部落或傳統活動領域；無該族血統人士縱使也居住、生活在該處，不得將他族傳統領域土地，視為自身民族的傳統領域土地。

承審法官仔細比對研究原民會、延平鄉、台東縣政府對傳統領域相關公告與歷史文獻等，並根據台東林管處與關山警方犯罪現場勘測圖等，確認李男行竊林地屬布農族狩獵及阿美族墾耕的傳統領域，李男是卑南族，該區非卑南族傳統領域，李男不得主張有進入採集森林副產品的權利，且李男有多次竊取森林副產品前科，法官因而重判李男。（編輯：翁翠萍）1080818