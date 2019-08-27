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轎車撞傷男童肇逃 警：已找到肇事者

最新更新：2019/08/27 17:07

（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市一名就讀小學三年級黃姓男童，昨天從高峰路過步行返家時，被一輛紅色轎車撞上，當場倒地，駕駛肇事逃逸。警方今天表示，已找到肇事男子，通知到案說明以釐清案情。

新竹市消防局今天表示，昨天下午5時許，接獲民眾報案男童車禍案件，待救護人員抵達現場後，發現男童腿部受傷，立即將男童送醫，所幸沒有生命危險。

男童親友不滿轎車肇逃，在臉書社團「新竹人新竹事」貼文指出，男童因被紅色轎車撞到受傷，可是，駕駛不僅沒將男童送醫，甚至肇事逃逸，但當時未看清楚肇事車牌，若當時有路過者，盼能提供行車紀錄器，協助找到肇事者。

高峰里長郭朋鑫得知後，協助黃姓男童家人報警。郭朋鑫今天表示，黃姓男童昨天到朋友家玩，返家時過馬路，被一輛同方向的紅色轎車撞上，黃童受傷，附近民眾聽到聲響後，立即報案，也拿出棉被等物，讓黃童能暫時靠著，並等救護車救援送醫。

警方指出，由於駕駛撞傷黃童後，未停留在現場，也沒有報案，因此，確定為肇事逃逸案件，昨天已查到肇事者的車牌，並到住處找人，由於，肇事男子並非當地人，經輾轉聯繫，已找到肇事者的妻子，目前則等待肇事男子到案說明。（編輯：張銘坤）1080827

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