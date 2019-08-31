未查證就指徐國勇稱韓國瑜不配當市長 法院不罰

（中央社台中31日電）趙婉均在社群網站臉書（Facebook）多個粉絲專頁貼文指內政部長徐國勇稱高雄市長韓國瑜不配當市長，事後雖知悉貼文非真實並刪文，但台灣台中地方法院台中簡易庭27日裁定不罰。

根據裁定書，趙婉均於警詢時坦承在粉絲專頁「拒無能立委」、「反蔡英文」、「反林佳龍」、「蔡英文下台罪狀集結總部」、「蔡英文下台罷免罪狀集結總部」、「韓國瑜鐵粉聯盟」、「反蔡英文聯盟全國民怨嗆蔡總部」等張貼「徐國勇：韓國瑜連下雨的淹水不會處理，所以他不配當高雄市長」。

不過，趙婉均稱是在網路上看到網友討論而轉貼到粉絲專頁，事後知道貼文非真實，已到這些粉絲專頁內刪文，並於7月25日在這些粉絲專頁分別發文對徐國勇致歉。

根據裁定書，貼文內容是針對徐國勇為不利言詞，內容非論述特定事實，但謠言是指論述不實、憑空捏造的事實，貼文是趙婉均自網路網友討論而單純貼發，無由認定是謠言，且貼文是針對徐國勇，難認定內容足使一般聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有何影響公共安寧。趙婉均行為縱有不當，亦難認定違反社會秩序維護法規定，裁定不罰；全案仍可提抗告。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

徐國勇當時表示，他從來沒這些發言，那幾篇文章都是假訊息，已向警察機關舉報粉絲專頁散布謠言。（編輯：李明宗）1080831