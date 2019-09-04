中油教育訓練工安意外 新進女鑽井工喪命

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）台灣中油公司探採事業部29歲王姓新進女鑽井工，今天接受教育訓練時，在機台疑遭牽引纜繩纏繞，經在場同事緊急處置送醫不治，工安意外過程及詳細原因待警方及勞檢單位調查。

中油探採事業部位於苗栗縣頭屋鄉田窩錦水84號井探井工程今天發生工安意外，29歲王姓女員工上午8時許在鑽井機台上進行實習操作時，疑站立在危險區域，遭突然啟動的大鉗及牽引纜繩纏繞，雖緊急被送往衛福部苗栗醫院搶救，但王女到院前已無生命跡象，急救後仍宣告不治。

據了解，牽引纜繩約如成人手臂粗，巨大拉力造成王女前胸多處擦傷、雙側氣血胸、左手前臂變形，經搶救無效，王女甫新婚不久，留給家人無限哀慟。

中油探採事業部副執行長范振暉表示，王女5個月前考取「鑽井工」一職，依公司規定須經6個月教育訓練，強化未來作業機具操作職能，王女接受實習即將期滿，未料發生意外，有關事故過程及原因，公司將進行了解後對外說明。

范振暉指出，鑽井工工作辛苦，以往較少有女性員工，基於兩性工作平權，公司也開放女性報考，儘管王女仍在實習期間，仍會依公司相關規定予以撫卹協助，「該照顧的，公司絕對會負起責任」。

至於詳細工安意外肇因待由警方及勞動部中區職安中心介入調查。（編輯：陳清芳）1080904