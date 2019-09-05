桃園橡膠工廠清晨大火 濃煙衝天數公里外可見

桃園市蘆竹區一處橡膠工廠5日清晨突然發生大火，現場是一層樓挑高鐵皮工廠，工廠內、外堆放大量橡膠及廢棄輪胎皮，都是易燃物品，大火一發不可收拾，而燃燒的橡膠製品更冒出濃濃黑煙及臭味。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市蘆竹區一處橡膠工廠今天清晨突然發生大火，濃煙直竄天際，數公里外都能清楚看見。桃園市政府消防局緊急派員搶救，初步調查無人員受困，起火原因及財物損失仍待調查。

桃園市蘆竹區一處橡膠工廠5日清晨突然發生大火，濃煙直竄天際，數公里外都能清楚看見，桃園市政府消防局緊急派員搶救，初步調查並無人員受困。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月5日

消防局表示，上午7時28分許接獲民眾報案，蘆竹中圳街一處橡膠科技公司發生火警，現場竄出大火且濃煙密布，消防局立即出動97名消防人員、35輛消防車及3輛救護車前往現場搶救。

消防局說，現場是一層樓挑高鐵皮工廠，工廠內、外堆放大量橡膠及廢棄輪胎皮，都是易燃物品，大火一發不可收拾，而燃燒的橡膠製品更冒出濃濃黑煙及臭味，許多民眾在數公里外都能清楚看見。

消防隊員表示，初步調查無人員受困，工廠內也沒堆放危險物品，目前已布水線搶救，但大火仍未撲滅，請路過民眾及車輛要小心。（編輯：李明宗）1080905