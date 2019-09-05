不滿被指共幹 陳柏惟將告詹江村及網友

（中央社記者程啟峰高雄5日電）台灣基進發言人陳柏惟不滿被桃園市議員詹江村罵共幹，今天委由基進秘書長陳信諭至雄檢按鈴控告涉嫌誹謗，但按鈴後走人未遞狀。檢方指未成案，因屬告訴乃論也不會主動偵辦。

台灣基進總部表示，上午至雄檢主要目的是開記者會指控詹江村，告附和詹言論的數十名網友誹謗，等對象及相關證據補齊後，會向雄檢補遞狀；至於詹江村部分，將擇日北上桃園再提告。

詹江村日前在網路直播指稱，陳柏惟曾擔任藝人成龍主演電影的工作人員，「擅權攬權，被原公司開除」，更嗆「陳柏惟吸中共奶水，是中共的幹部」。

陳信諭上午代表台灣基進總部，由律師曾友俞陪同至高雄地檢署按鈴控告詹涉嫌誹謗，並在現場開記者會表示，還將對在網路留言涉嫌附和誹謗的網友一併提告，強調「言論可以自由，抹黑不能免責」。

曾友俞指出，陳柏惟任職的電影公司曾於2014年到中國與成龍合作拍片，該片於2015年上映，陳柏惟於2016年自請離職，並非詹江村臉書貼文的「被開除」。

曾友俞說，詹江村在直播中提及50次「共幹」字眼，指稱陳柏惟是中共幹部，甚至做出又舔又含等不雅動作，已嚴重危害當事人名譽。

陳信諭表示，陳柏惟過去上節目從不避諱談及中國工作經驗，當時是受僱台灣公司，因此詹指「被共產黨開除」是一派胡言。為讓表態參選台中市第二選區立委的陳柏惟安心拚選戰，黨部出面協助陳柏惟提告。

他強調，提告不只訴諸法律還陳柏惟一個公道，更要對那些造謠的人展現絕不放任造謠選戰歪風的決心。

不過，雄檢表示，陳信諭等人上午按鈴申告後就走人，並未接受檢察官偵訊及製作筆錄，也未遞狀，下午雄檢仍未接獲對方補件，全案未成案難以受理辦案，加上案屬告訴乃論，檢方也不會主動偵辦。（編輯：唐聲揚）1080905