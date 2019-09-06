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稱電信門號可小額付款借錢詐騙 男遭逮送辦

最新更新：2019/09/06 16:44

（中央社記者劉建邦台北6日電）蔡姓男子在網路刊登「電信門號小額付款借現金」等廣告，被害人上鉤後，再要求提供門號買遊戲點數換現金。刑事局獲報逮人，經查上百人受害，蔡男得手約新台幣100萬餘元。

刑事局召開記者會，偵九大隊大隊長林建隆指出，近期接獲許多民眾報案指稱，在臉書（Facebook）及網站發現有網友刊登「電信小額付款換現金」、「急用錢免求人」等廣告，加入對方LINE帳號後，被要求透過電信門號小額付款購買遊戲點數換現金。

被害人提供手機門號購得遊戲點數認證代碼給對方後，卻遲遲未收到應有款項，事後也無法聯繫，才發現遭詐騙報警，有多名被害人也到臉書社團分享遭騙經驗。

刑事局查出，住雲林縣蔡男涉嫌重大，並發現，蔡男透過臉書社團或借款網站以「缺錢快來換現金」、「急用錢免求人」等字詞吸引被害人，過程中，會要求被害人透過手機門號回傳小額付款購買遊戲點數認證代碼到指定遊戲帳號，蔡男拿到代碼後，從中轉賣獲利。

刑事局掌握線索後，前往蔡男住處逮人，搜出手機、平板電腦等物，經查，蔡男在2年前就透過此手法詐騙，初估上百人受害，得手金額100萬元以上。

警訊後依詐欺罪嫌把蔡男移送雲林地檢署偵辦。警方呼籲，應循正當管道借貸，不要因一時之便和來源不明借貸者交易以免遭騙，也可打165反詐騙諮詢專線諮詢。（編輯：張銘坤）1080906

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