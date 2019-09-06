男撿3000元突逢妻亡未歸還 被控侵占不起訴

（中央社記者蕭博文台北6日電）新北市蕭姓男子撿到3000元，遭警方移送侵占罪嫌。蕭男到案稱，當天騎車去派出所報失物招領途中出車禍，孕妻喪命，忙處理後事忘記歸還。北檢採信他的說詞，今天處分不起訴。

全案起於蔡姓婦人今年6月間在台大醫院停車場自動繳費機前遺失新台幣3000元現金，轄區警方調閱停車場監視器畫面，發現家住新北市蘆洲區的蕭姓男子將錢撿走。

蕭姓男子經警方通知到案，表示當天因癌症到台大醫院就診，撿到錢回家不久就遭逢變故，才忘了把錢交給警察。

檢察官傳喚蕭男到案，蕭男辯稱，當天撿到錢後先返回住處照顧懷孕的妻子，本來已經騎車載著妻子要去住家附近派出所報案，豈料途中發生車禍，妻子與胎兒最後都喪命，之後忙著處理後事，才沒在第一時間將錢交給警方。

檢察官調閱蕭姓男子妻子的相驗屍體證明書等資料，認為蕭男所言不假。蔡姓婦人得知後也告訴檢察官，相信蕭男不是存心侵占，希望司法不要追究蕭男。

檢察官認為，蕭姓男子案發當天上午10時許撿到錢，下午3時許就發生車禍，辯稱因家逢變故而未能即時將錢送交警察機關的說詞尚非不能採信，也難以證明蕭男有侵占犯意，今天以罪嫌不足處分不起訴。（編輯：張銘坤）1080906