女兒教唆男友弒母 檢起訴求重刑

（中央社記者程啟峰高雄10日電）王姓婦人偕女兒上高市大社區市場買菜遭女兒鄭裕燕的男友韓沅彬持刀殺害，檢警調查，全案是鄭女不滿戀情遭母親作梗反對，教唆男友犯案，鄭、韓2人被檢方起訴並被求處重刑。

橋頭地檢署今天發布起訴書新聞資料指出，19歲的鄭女與韓男民國106年間在網路上認識，去年開始見面交往，因鄭女父母不允許女兒交男朋友，平時鄭女若要出門都由母親陪同，導致鄭女、韓男見面機會不多，只能利用通訊軟體LINE聯絡或偷偷見面，鄭女因而對父母管教厭煩不滿。

鄭女7月10日深夜起與韓男利用LINE聊天對話萌生要置鄭的父母於死念頭，7月12日還以「不然我們就分手」相逼，韓男因而萌生殺機，韓男行凶前也將殺人動線通報鄭女，經鄭女同意才出手，韓男7月13日趁鄭女與母親上市場買完菜時持水果刀上前行凶，鄭母遇刺後經送醫不治。

全案橋頭地檢署偵結，分別依教唆殺害直系血親尊親屬及殺人罪嫌起訴鄭女、韓男；檢察官認為，2人僅因一時感情問題，不思循正道溝通化解，反憤而行凶，這個逆倫犯行惡性非輕，請從重量刑，以維法紀。（編輯：黃世雅）1080910