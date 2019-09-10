指陳菊對災民落井下石 費鴻泰判無罪

（中央社記者林長順台北10日電）中國國民黨籍立法委員費鴻泰今年4月在臉書發文，指前高雄市長陳菊對莫拉克風災及高雄氣爆災民落井下石。陳菊向法院自訴誹謗。台北地院今天判決費鴻泰無罪。全案可上訴。

高雄市政府今年4月3日宣布放棄對小林村國賠案的上訴，費鴻泰4月5日在臉書上發文指高雄市長韓國瑜「佛心待民」，並表示「陳菊不但不幫忙，還落井下石。相對比較於現任韓國瑜市長的佛心，陳菊真是禍心，不能苦民所苦」。

費鴻泰表示，「莫拉克風災時，高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村；但是，陳菊前市長卻拒絕國家賠償」，又指高雄氣爆案時，陳菊誆騙災民要以代位求償的方式處理，結果因超過時效，導致災民求償無門。

陳菊認為，費鴻泰所舉兩例都悖離事實，故意散布不實導出錯誤的結論，向台北地方法院自訴費鴻泰加重誹謗。

台北地方法院審理後，認為小林村事件發生當時，高雄縣市尚未合併，撤離責任屬高雄縣，高雄市確實並未協助撤離；高雄縣市合併後，高雄市拒絕小林村請求國家賠償，及高雄市氣爆案應由高雄市府負責部分，均非虛偽陳述，不構成誹謗罪。

另外，費鴻泰言論中有關「禍心」、「不幫忙還落井下石」、 「不能苦民所苦」、「誆騙災民」等為意見表達，法院認為並無證據證明被告發表言論非出於善意，應在合理評論範圍內，故受憲法言論自由的保障，也不構成誹謗罪。因此判決無罪。（編輯：李錫璋）1080910