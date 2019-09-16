中資在台設立博弈公司 警逮74人賭博罪送辦

中國博弈業者看上台灣工程技術與線上客服人才，在台設立公司建立「一條龍」博奕產業鏈，供中國地區賭客博奕，刑事局循線逮捕劉姓主嫌等74人，並查扣證物電腦主機122台、行動電話215支、伺服器與現金等。（刑事警察局電信偵查大隊提供）中央社記者蘇木春傳真 108年9月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）中國博弈業者看上台灣工程技術與線上客服人才，在台設立公司建立「一條龍」博奕產業鏈，供中國地區賭客博奕，刑事局循線逮捕劉姓主嫌等74人，訊問後依賭博罪嫌送辦。

刑事警察局電信偵查大隊今天表示，警方在今年7月間，發現「bet365」等賭博網站充斥各種博奕遊戲介面，內容包含體育簽賭、真人視訊、電子遊戲等博奕項目，並疑似透過中資在台成立2間分工完備的博奕公司。

案件經刑事局電信偵查大隊初步蒐證後，與台中市警察局刑大偵七隊與偵五隊、第五分局及第六分局共組專案小組，並報請台灣台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

警方查出，中國博奕業者為躲避當地公安追緝，需在境外設置營運據點，看上台灣在工程技術、線上客服方面人才充沛，人力素質及敬業精神皆遠高於中國水準，決定來台設立公司。

主嫌劉姓男子在台成立2間公司，從底層技術的遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計，一直到賭奕遊戲推廣、攬客與客服中心等，以「一條龍」方式包辦所有工作，在台建立完整的博奕產業鏈，供中國地區賭客博奕。

辦案人員11日兵分多路，前往賭博公司位於台中市西屯區的商辦大樓據點偵辦，發現內部層層控制刷卡及按指紋進出，員工上班後還要交出手機禁止通訊，除帶回劉姓主嫌等74人（含中國籍成員7人），並查扣證物電腦主機122台、行動電話215支、伺服器與現金新台幣28萬7800元。

辦案人員初步清查，公司成立近一年賭資逾人民幣50億元（約新台幣216億元）。劉姓男子等74人訊問後，被依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：林沂鋒）1080916