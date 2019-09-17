侯友宜：災害多樣化 與國際接軌守護市民

新北市長侯友宜17日參加「新北市2019災害管理國際研討會」表示，極端氣候所造成的天災及各種人為災難，都是防災救災相當重要的挑戰，加上台灣有地震及颱風等災害，也因為核電廠位在新北市，更需要重視核能安全。中央社記者王鴻國攝 108年9月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市長侯友宜今天參加「新北市2019災害管理國際研討會」致詞表示，有山海及颱風地震等多樣化的災害，盼與國際接軌交換防災經驗，減少災害損失並守護市民安全。

新北市政府今天在希爾頓飯店舉辦災害管理國際研討會，共邀請來自英國、美國、日本、韓國、新加坡、紐西蘭、歐盟等7國8名國外災害防救機關官員及專家與會，內政部消防署署長陳文龍肯定國際交換風險管理經驗，在防災上應多準備、演練及驗證、檢討。

侯友宜致詞表示，近年來，極端氣候所造成的天災，及各種人為災難，都成為防災救災相當重要的挑戰。新北市災害多樣化，不僅有山坡地崩塌、土石流及海邊長浪，再加上台灣有地震及颱風等災害，也因為核電廠位在新北市，更需要重視核能安全。

侯友宜說，新北市以科技建置「全災型智慧化監控中心」，提升災害預警及災點、災情的研判，希望將災害降到最低。他代表新北市400萬市民，感謝國際友人分享各國災害防救運作機制，透過各種實務經驗交流，精進災害防救觀念，拓展防災視野、強化防災體系、提升防災效能，讓市民生活更安心。

消防局指出，鑑於全球面臨日益艱鉅的複合型災害，為了強化新北市防災的能量，讓更多民眾親身參與防災事務，新北積極強化社區自主防災意識、提升企業防災能力、創新防災宣導、開發與應用防災新科技等工作努力邁進。（編輯：李錫璋）1080917