侵害配偶權 小三判賠50萬元確定

（中央社記者劉世怡台北20日電）陳姓女子不滿廖姓彩妝師與丈夫發生婚外情，侵害她的配偶權，控告廖女求償新台幣50萬元，廖女稱，兩人是師生關係非情侶。一審判廖賠50萬元，經上訴，二審日前駁回上訴而確定。

二審台灣高等法院判決指出，陳姓女子主張，她與謝姓丈夫於民國100年結婚，但廖姓彩妝師從103年2月至107年2月間與謝姓丈夫交往，多次相偕出遊、逛街觀賞電影及親暱合影，且每月於廖女桃園市住處發生性行為2次，嚴重侵害她的配偶權，使她精神痛苦，求償新台幣50萬元。

廖女則說，她與謝男僅屬師生關係，並非情侶，合影時僅身體及臉頰較靠近，並無如親吻般的親密合照，謝男沒說過自己已婚，她接聽陳女電話時，因忙於備課而敷衍回應，且為避免陳女情緒波動，才以謊言安撫，陳女提出的對話錄音不能證明她與謝男有性行為。

法院勘驗電話錄音內容，廖女明確告知陳女，她與謝男在一起4年多，每月約1、2次性行為，謝男有表明不可能離婚，她起初有想取代陳女的地位，並曾要求有小孩，但謝男表示已有家庭，不可能等語。

法院認定，依電話錄音內容全文，可知廖女始終耐心回答陳女提問，且內容談及與謝男頻繁性行為時有使用保險套、大部分在廖女桃園家中進行，以免花旅館費用等語，這都是刺激言詞，並非安撫言詞，廖女辯稱不可採。

二審法院認定，廖女確實侵害陳女的配偶權，且情節重大，一審法院判廖女須賠償50萬元，並無違誤，駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1080920