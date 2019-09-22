桃園竹圍漁港船隻翻覆 1死1獲救1失蹤

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市政府消防局今天上午接獲民眾報案竹圍漁港有船隻翻覆，消防局立即派員搶救並通報海巡署協助，但許姓船長救起時已無呼吸心跳送醫仍宣告不治，2名外籍移工1獲救1失蹤。

消防局表示，上午10時10分接獲民眾報案指出，在竹圍漁港北岸有船隻翻覆疑似有人落海，消防局立刻派出消防救護隊員及車輛前往搶救，並通報海巡署自海上及空中協助救援作業。

消防局表示，消防人員在抵達現場後立即進行搜救，先是在10時38分，將59歲許姓男船長搶救上岸，但船長已經沒有呼吸心跳，救護人員在給予CPR急救處置後，立即將患者送醫急救，但仍宣告死亡。

到了中午12時30分許，一名印尼籍移工阿森自行由漁船下方游出水面脫困，並由竹圍安檢所小隊長前往消波塊處將船員帶上岸，這名移工生命跡象穩定，已送往醫院觀察治療。

消防人員表示，已派遣工作船將翻覆船隻拖至中油吊船處暫時安置，目前仍有1名落海的印尼籍移工阿利仍是下落不明，消防隊員除了在海上持續搜尋，另外也請海巡署在岸邊及空中協尋，希望找到這名落海移工。（編輯：張銘坤）1080922