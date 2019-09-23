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首頁 / 社會

直播主之亂鄭又仁獲交保 法官：無羈押必要

最新更新：2019/09/23 19:52

（中央社記者程啟峰高雄23日電）網紅直播主連千毅和寵物之家直播主鄭又仁大亂鬥，引發連日撞車、砸店、開槍；鄭又仁經檢方聲押，法官今天認無羈押必要，裁定35萬元交保，且每週二、五上午10時至派出所報到。

連千毅和鄭又仁21日落網，昨天被警方移送高雄地檢署偵辦，檢察官訊後向法官聲押禁見兩人。連下午被依槍砲、恐嚇、組織犯罪等罪嫌遭檢方聲押禁見獲准後；涉恐嚇罪的鄭又仁隨後經高雄地院近兩小時開庭，傍晚近6時裁定新台幣35萬元交保，且即日起每週二、五上午10時須至住所所轄的新興警分局前金分駐所報到。

雄檢則表示待收到裁定後，再決定是否抗告。鄭又仁的友人隨後在30分鐘內趕赴高雄地院完成交保手續，鄭在友人陪同下步出法院不發一語，匆匆搭車離去。

高雄地院裁定鄭又仁交保理由指出，鄭涉犯恐嚇危害安全罪，他承認部分犯行，但也否認部分犯行。案經證人、同案陳姓男子等人指證，並有相關監視器影像畫面為憑，足認鄭涉嫌重大，且鄭及共犯於9月17、19日反覆犯下恐嚇危害安全犯行，足認有反覆實施恐嚇危害安全犯罪之虞，具羈押原因。

法官審酌鄭與共犯公然聚眾衝突，輕乎社會秩序，對社會治安影響非輕，固不足取，但考量本案訴訟進度及鄭的人身自由限制程度，如得以相當金額具保，應足以確保後續審判進行，而無羈押必要。

與連千毅起紛爭引發多起治安事件的「大仁哥」鄭又仁，是高雄二聖路寵物店老闆哥哥，因涉嫌率眾砸毀連千毅位於鼓山的倉庫，而與連千毅衍生互嗆、開槍等事遭檢警拘提到案。(編輯:孫承武)1080923

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