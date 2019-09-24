韓妞來台粗心遺失行李 北市警跨海尋失主

台北市警察局中山分局日前接獲計程車司機報案，指有3名韓籍旅客將行李遺忘在車上，員警受理後跨國聯繫旅行社，但失主朴姓女子（左）已搭機返韓，她獲知後感謝警方用心，也再度來台領回失物。（台北市中山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年9月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）日前有3名將返國的韓國旅客誤將行李遺失在計程車上，台北市警方接獲司機通報，立即跨國聯繫旅行社，但失主朴姓女子已搭機返韓，她獲知後感謝警方用心，也再度來台領回失物。

台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，轄下長安東路派出所14日晚間6時許接獲一名神色慌張的計程車司機報案，指稱他載送3名韓籍旅客到機場捷運站，但韓客下車時竟粗心將名貴行李箱和背包遺忘在車上，請求警方盡快聯繫即將出境的韓籍失主。

警員葉昱宏受理後，除立即通知桃園國際機場協助廣播外，也跨國聯繫韓國當地旅行社告知有韓客的行李遺失在台灣，但旅行社業者回覆韓籍失主已搭上返國班機，但允諾會協助警方告知失主此訊息。

韓籍失主朴姓女子返國後獲知相關遺失行李訊息後，再度於20日搭機來台到派出所領回遺失的行李箱和背包，她說，行李箱內有工作重要資料和一個月的生活費，非常感謝台灣警方用心跨國聯繫協尋。（編輯：李錫璋）1080924