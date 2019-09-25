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首頁 / 社會

挺港遊行929登場 北市警：區隔不同意見團體

最新更新：2019/09/25 17:01

（中央社記者劉建邦台北25日電）民間團體為聲援香港反送中運動，29日將辦「929撐港反極權」。台北市議會民進黨團提及情資顯示，當天可能有不同政治主張團體鬧事。市警局今天說，會區隔雙方，不會釀成衝突。

香港「反送中」運動29日發起「全球反極權」大遊行，呼籲各國民眾當天一起上街，支持「反送中」訴求，對港府施壓。目前包含台灣在內至少10個國家網友響應。

香港邊城青年、台灣公民陣線、台灣青年民主協會等民間團體則發起「929台港大遊行—撐港反極權」遊行活動，29日登場，遊行從立法院外出發，行經西門町一帶再返回集合點，呼籲香港政府和平面對示威者，並盡快回應示威者訴求。

台北市議會今天下午召開大會，民進黨市議員王閔生會中表示，他身為黨團幹事長，代表黨團聲援香港「反送中」運動，此外，有學生及公民團體發起「929遊行」活動，但近期有情資顯示，當天可能會有不同政治主張團體到場鬧事，刻意引發衝突。

他說，相信警方也接獲情資，要求北市警局當天一定要保護參與遊行民眾的安全，不要讓滋事份子刻意鬧事，民進黨團也要求警方持續掌握相關情資，並確保遊行期間安全維護狀況，若不幸發生衝突，一定會追究台北市政府及警方責任。

列席議會的北市警局長陳嘉昌受訪表示，確實有接獲情資，當天會有不同政治屬性的團體赴遊行現場，會派員區隔雙方，絕對不會讓雙方發生衝突。經了解，前往現場的可能有中華統一促進黨等統派團體。（編輯：李錫璋）1080925

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