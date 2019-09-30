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颱風米塔襲台 蘇貞昌視訊花蓮連不上線

最新更新：2019/09/30 14:22
颱風米塔來襲，行政院長蘇貞昌（右）、內政部長徐國勇（左）30日赴中央災害應變中心視導。中央社記者郭日曉攝　108年9月30日
颱風米塔來襲，行政院長蘇貞昌（右）、內政部長徐國勇（左）30日赴中央災害應變中心視導。中央社記者郭日曉攝　108年9月30日

（中央社記者黃麗芸台北30日電）颱風米塔襲台，行政院長蘇貞昌今天上午到中央災害應變中心視導，不料要和花蓮縣視訊時連不上線，蘇貞昌表示，自己是要求災害應變中心要做好工作，並未對花蓮縣政府生氣。

中央災害應變中心今天上午舉行颱風米塔第4次工作會報、會後記者會，行政院長蘇貞昌和內政部長徐國勇都到場視導。

工作會報指出，最新統計顯示截至今天中午止，包括雙北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中縣、南投縣、宜蘭縣和花蓮縣，共計11個縣市災害應變中心將提升至一級開設。

中央氣象局說，颱風米塔今早7時已轉為中颱，且移動腳步加快，目前雨量集中在宜蘭為主，但隨移動路徑西修，陸上警戒區域已從東半部轉為西部的台中、苗栗以北，預計今天中午12時暴風半徑將進入台灣陸地、明早9時離開，10月1日下午5時全台才脫離警戒範圍。

由於颱風白鹿8月下旬襲台時，蘇貞昌當時聽取災害應變中心報告後，要和澎湖縣視訊時卻找不到首長，電話也聯繫不上；為免發生類似狀況，災害應變中心今天也完成測試確認22縣市首長聯繫電話。

蘇貞昌聽取相關報告後裁示，颱風米塔影響越來越大，加上適逢滿潮，影響區域集中北部人口密集區，要請相關單位多加注意。

他現場要求播放已一級開設的8個縣市影像，測試災害應變中心的連線、操作情形，不料卻遲遲無法看到花蓮的畫面，現場工作人員回應說，因花蓮災害應變中心正和氣象局連線，系統切換影響所致，經持續聯繫後，只有聲音傳入、仍缺影像。

蘇貞昌表示，救災是沒理由的，雖然現在颱風還沒進來，但前陣子地震和近日豪大雨，擔心恐影響造成土石流災情，要求同仁務必做好聯繫工作、防範災害。

同時，災害來臨時，若有人仍要違法去溯溪、觀浪或登山者，要做到強制執法，因為國家執法人員都是辛苦冒生命危險工作。

媒體會後聯訪詢問，如何看花蓮縣和新竹縣市停班課事民眾有抱怨。蘇貞昌表示，停班停課是由地方首長所決定，為地方縣市首長權責，尊重其判斷。

談到花蓮連線問題，蘇貞昌說，今天視訊看到各縣市相關單位都認真工作，後來畫面也有看到花蓮縣長徐榛蔚，對於大家的重視和認真工作，值得肯定和加油。他表示，自己並未對花蓮縣政府生氣，而是要求災害應變中心所有同仁針對所有作業規定和機具要做到好。（編輯：李亨山）1080930

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