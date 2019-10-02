仁愛鄉公所遭搜索 鄉長吳文忠無保請回

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）檢調昨天搜索南投縣仁愛鄉公所，並帶回鄉長吳文忠及40多件去年、今年工程資料，配合釐清案情後，吳文忠今天獲無保請回，另外2名建設課約聘僱人員仍接受台中檢方調查中。

台中地方檢察署、南投地方檢察署昨天搜索仁愛鄉長吳文忠住處、鄉公所辦公室、建設課，並帶回鄉長吳文忠及建設課人員訊問，吳文忠今天凌晨獲無保請回，上午返回鄉公所上班，但中午後即離開去處理私事並返家休息，且手機關機，完全斷絕與外界聯絡。

公所人員指出，檢調帶回107年度、108年度仁愛鄉公所40多件工程案件等相關資料，鄉長吳文忠是被帶回「配合調查」，案件正由檢方偵辦，不便透露細節，但希望司法「釐清誤會」還給鄉公所清白。

南投地檢署表示，有關仁愛鄉公所案件，因同時涉及台中與南投地檢署，統一由台中地檢署為發言人窗口；台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良說，此為涉嫌貪污治罪條例案件，昨天前往鄉公所取得資料並約談相關證人及犯罪嫌疑人，目前2名建設課人員仍接受調查中。

仁愛鄉自九二一地震後多名首長因工程或賄選案而身陷官司，甚至鄉公所建設課長張國祥今年8月被發現倒臥沙發，身體僵硬冰冷，疑因救災過勞猝死，如今鄉公所又疑因工程案件被搜索。（編輯：黃世雅）1081002