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南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，造成多人傷亡。
南方澳跨港大橋坍塌
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南方澳跨港大橋坍塌7/28

南方澳跨港大橋坍塌 檢方：各方資訊皆列調查範圍

最新更新：2019/10/02 16:34

（中央社記者魯鋼駿宜蘭縣2日電）南方澳跨港大橋斷裂坍塌，交通部提供宜蘭縣政府委託做的檢測報告，內容指伸縮縫變形損壞沉陷，外界也質疑南方澳跨港大橋鋼索鏽蝕。宜蘭地檢署表示，各方資訊皆列調查範圍。

宜蘭地檢署主任檢查官梁光宗告訴中央社記者，目前還有1名移工失蹤，救援行動仍在進行中，為了不造成搜救上的干擾，檢方還未規劃進一步蒐證與相關調查工作，以人道救援為先。

梁光宗指出，關於各界提供的相關資料，檢方都會列入調查範圍，不排除任何可能，目前仍尊重現場救援狀況與進度，再進行後續蒐證與調查。

交通部提供宜蘭政府委託健行科技大學做的橋梁檢測報告，其中針對南方澳跨港大橋的檢測意見，提到伸縮縫屬於老式壓縮式填縫，明顯變形損壞沉陷，行車經過感覺明顯高低落差不適，建議更新為耐用度較佳的伸縮縫。

另檢測報告也提到，南方澳跨港大橋有鋼筋裸外露鏽蝕，護欄、路燈鏽蝕，建議修復，至於外界有專家質疑南方澳跨港大橋鋼索鏽蝕問題，檢測報告並未提及。

台灣港務公司回應，已針對檢測報告的建議完成改善，並說明，依據規定，鋼結構橋梁檢測頻率2年一次，經管理機關同意得延長，但不得超過4年，港務公司都依照規定辦理。（編輯：方沛清）1081002

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