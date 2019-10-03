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首頁 / 社會

前北市聯醫藥劑部主任陳立奇涉貪 遭士檢起訴

最新更新：2019/10/03 12:26

（中央社記者蕭博文台北3日電）台北市立聯合醫院前藥劑部主任陳立奇涉藉長照藥事服務等採購案，不實驗收、假公濟私，詐得269萬餘元。士檢2日依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌，起訴陳立奇等人。

士林地檢署今天提供的新聞資料指出，陳立奇自民國102年起擔任北市聯醫藥劑部主任，也是台灣臨床藥學會成員，涉嫌於104、105年間，利用督辦「104年度社區整合式長照藥事服務計畫」等4件採購案的機會詐取政府經費。

陳立奇涉嫌安排台灣臨床藥學會投標長照藥事服務等4件採購案，臨床藥學會得標後依約應派藥師到長者、弱勢族群住處完成到宅藥事照護訪視，但臨床藥學會未實際履約，而是由陳立奇口頭要求北市聯醫藥師執行。

起訴指出，陳立奇明知臨床藥學會未實際派藥師進行訪視，仍透過藥品管理組主任陳怡靜指示不知情下屬製作訪視表、統計分析、訪視影像等資料，充作臨床藥學會履約文件，營造臨床藥學會實際執行訪視業務的假象。

陳立奇、陳怡靜涉嫌安排臨床藥學會以不實履約文件、不實憑證核銷款項，並通過驗收，讓北市聯醫撥款給臨床藥學會，扣除支付實際從事訪視業務的北市聯醫藥師訪視費後，新台幣269萬餘元款項流入陳立奇管理的銀行帳戶。

陳立奇坦承採購案都是北市聯醫同仁執行，臨床藥學會完全沒有執行；時任臨床藥學會理事長王春玉也坦承，受陳立奇邀請以學會名義投標，得標前就知道標案由北市聯醫實際執行。

起訴提到，陳立奇、陳怡靜不思廉潔自持、節省公帑，王春玉配合出借臨床藥學會名義，但3人均供述犯罪經過以利追查，且陳怡靜、王春玉未有犯罪所得，建請法院量處3人適當之刑。（編輯：李錫璋）1081003

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