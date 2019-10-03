南方澳橋梁檢測標案 黃國昌公布完整合約

（中央社記者郭建伸台北3日電）時代力量立委黃國昌昨天質疑檢測南方澳橋梁標案的「健行科大陳明正團隊」，指得標到審查都是自己人，但陳明正透過友人向媒體稱爆料不實。黃國昌下午公布完整合約內容反駁。

對於黃國昌公開內容，中央社截至發稿為止，未取得陳明正回應。不過，健行科技大學校方今天發布聲明，指計畫案在民國103、105年，由健行科大「非破壞檢測中心」投標，但參與的教授於106年退休，事後另由其他民間公司投標。

黃國昌昨天先是要求港務公司應該要盡快釋疑鋼索鏽蝕原因，晚間又在臉書公布民國107年度的橋梁檢測合約書，是由萬喬豐工程技術顧問有限公司與健行科大非破壞檢測研究中心簽約。

黃國昌質疑，宜蘭縣政府每兩年都會有橋梁檢測標案，但過去3次都是由陳明正代表的團隊，以「限制性招標」取得標案；在牽涉此次南方澳大橋的民國105年檢測案後，2年後卻突然改用「萬喬豐工程技術顧問有限公司」的名義取得標案，而萬喬豐公司就是由陳明正擔任負責人。

黃國昌說，萬喬豐公司取得標案後，陳明正竟然又回頭與健行科大非破壞檢測研究中心簽約，雙方代表人都是陳明正，根本是「自己簽給自己」，甚至用印時用聯絡人遮掩雙方代表行為。

不過有媒體報導，陳明正告訴朋友認為黃國昌被騙了，黃出示的兩張文件都是變造，疑是有心人想加入他開設的公司被拒絕，因而挾怨報復。

對此，黃國昌今天下午在臉書回擊，昨天貼出的契約書，只是為了方便起見，沒有全部公開，沒想到陳明正竟然不僅有臉否認，還誣指他偽造，「現在將全部契約書貼出，請問還要繼續說謊嗎？」

黃國昌也說，陳明正一方面是公司負責人，另一方面也是健行科大非破壞檢測研究中心主任。這一轉手，中間差額利潤高達624萬5000元。根本是以產學合作為名，利用學生為自己完成計畫標案獲取暴利。（編輯：林淑媛/黃國倫）1081003