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張國明提長榮國際股東會無效訴訟 一審敗訴

最新更新：2019/10/07 21:49

（中央社記者林長順台北7日電）長榮集團張國明、張國政兄弟不滿大哥張國華與老臣柯麗卿續掌長榮國際公司，向台北地方法院提出股東會無效的民事訴訟。台北地院今天判決張國明等人敗訴。全案可上訴。

長榮集團創辦人張榮發於2016年過世，大房全面主導事業。媒體報導，老二張國明及老三張國政認為大哥張國華被柯麗卿蒙蔽，不滿柯續掌集團主要控股公司長榮國際董事長，全面提出告訴，要求宣告長榮國際2月的股東會決議無效、7席董監事應全面退出、確認董事長行為無效、要求法院指定管理人接管張榮發基金會等訴訟。

張國明當時聲請定暫時狀態假處分。但法院認定，張國明、張國政等人提出的本案訴訟，是以長榮國際公司為被告，爭執的法律關係，是股東臨時會的決議效力，並非和張國華、柯麗卿等人之間的爭執，雙方沒有爭執的法律關係存在，與定暫時狀態假處分的要件不合。

北院表示，聲請人並未提出長榮國際公司因張、柯當選董監事，將有何致使公司或其他股東蒙受重大損害、急迫危險的事實。且如准許本件定暫時狀態處分，將使長榮國際公司因無董事、監察人執行職務而停滯，造成集團各公司運作無法回復的損害，今年3月裁定駁回。

本案訴訟部分，台北地方法院今天判決張國明等人敗訴。全案可上訴。（編輯：李亨山）1081007

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