未經許可稱頌薑黃具保健功效 負責人判3月定讞

（中央社記者蕭博文台北8日電）領仙生技公司販售「頌薑黃」、「奈米水震盪紅薑黃」食品，未經許可即標榜有增加免疫等特定保健功效，一審判處負責人曾永祥3個月徒刑，二審高院日前駁回被告上訴，全案定讞。

判決書指出，曾永祥涉嫌於民國103至105年間，指示員工製作廣告傳單、海報、拍賣網站文宣，聲稱販售的「頌薑黃」、「奈米水震盪紅薑黃」具有護肝、增加免疫、消炎、消化順暢等保健功效。

一審新竹地方法院認為，健康食品管理法規定，食品未依規定申請中央主管機關查驗登記，發給許可證，不得標示或廣告為健康食品，或聲稱提供特殊營養素，或具有特定保健功效，判處公司負責人曾永祥3個月徒刑，並罰領仙生技公司新台幣20萬元。

不過，曾永祥上訴辯稱，廣告文宣內容都是警語，也告訴消費者如果有需要，應該尋求專業解答去看醫生，其中傳單內容寫「幫助瘦身、胃悶、胃脹、胃潰瘍、腸胃不舒服就是發炎」，內容有問號跟驚嘆號，也完全是警語。

二審台灣高等法院認為，比對文宣提及的「肝功能恢復正常」、「增加免疫」、「消化順暢、胃悶、胃漲、胃潰瘍，就是發炎」、「消炎配方」、「治療所有肝的問題」等用語，足以使一般人認定該食品可改善所有肝臟、胃部、發炎問題及具有增加免疫功能等保健功效。

二審也認為，廣告文宣中雖有「？與！」符號，但只是在強調食品保健的功效，曾永祥的辯詞不足採信。

二審指出，曾永祥罪證明確，未經許可即向消費者誇稱食品具有特定保健功效，提高消費者的購買意願，並影響民眾「食的安全」，一審判處曾永祥3個月徒刑、罰領仙生技公司新台幣20萬元並無不妥，駁回上訴定讞。（編輯：洪學廣）1081008