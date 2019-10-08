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高職聽障生疑遭校園霸凌 校方介入輔導

最新更新：2019/10/08 20:18

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市一所高職傳出疑似有聽障學生疑似遭同學言語與肢體霸凌，影片經社群網站轉傳引起軒然大波。校方今天特別召集全校學生輔導，也安排當事學生的家長到校溝通。

今天在臉書社團中流傳一段疑似校園霸凌的影片中，一名疑似聽障的學生在教室內的座位上，被同學踢桌、甚至把腳桌踏在桌上挑釁。聽障生雖不斷要求同學別再繼續，但仍遭數名同學持續以髒話辱罵，還有一名學生動手推這名聽障生。

影片流傳開後，有學生認出疑似動手的學生，上午就有不少學生聚集在當事學生的教室外，還有學生到學校的教官室，表明要為影片中的聽障學生討公道。

校方初步調查後發現，影片中疑似動手的那名學生，原本經常主動幫助班上的這名聽障學生，兩人感情不錯，卻被部分同班同學開玩笑指兩人是同性戀。上週某日，聽障生對涉嫌動手學生表現較友善的肢體接觸時，對方疑不想被其他同學嘻笑，才與另兩名同學一起有較為不當的舉動。

校方指出，今天刻意將涉嫌動手的學生隔離保護，以免遭要幫聽障生討公道的學生傷害，並召集全校學生說明情況、進行輔導。另外也通報校安會、通知當事學生家長到校處理。

校方指出，初步認定為同學間偏差引發誤會，但還要進一步開會研商是否有霸凌嫌疑。當事學生家長今天下午到校後，帶著孩子當面溝通，學生握手言和，家長初步未表態追究，校方將持續關心當事學生，並給予適當輔導。（編輯：林沂鋒）1081008

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