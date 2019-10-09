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比對上千筆資料 基警助14年無名女屍歸根

最新更新：2019/10/09 15:26

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）一具埋葬14年無名女屍，經警方比對上千筆資料後終於確認身分，家屬一開始接到警方通知還以為是詐騙，難以置信，昨天領回時忍不住淚流滿面，再三向警方道謝。

警方今天表示，海巡署民國94年9月間受理新北市南雅海域無名女屍案，由於女屍身上沒有證件，經採集指紋和調閱監視器後仍毫無所獲，只能以無名屍公告協尋，這具無名女屍以「編號A046無名女」埋葬在基隆市殯葬所無主墓區，至今已長達14年。

基隆市第一警分局組長許耀彬依無名屍體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵，交叉比對分析上千筆資料，發現一名住在桃園市的92歲黃姓老婦與這具無名女屍特徵相近。

家屬剛開始接到許耀彬來電時，一致認為是詐騙電話，不可能相隔14年後還有警察追查母親失蹤案，經許耀彬耐心解說後才肯相信，家屬說，等了14年，終於有人幫忙把母親帶回家。

經警方採集黃姓老婦子女唾液比對DNA，確認這具無名女屍就是失蹤14年的黃姓老婦。一行人昨天前往「無主墓區」找到編號A046無名墓碑時，家屬不禁淚流滿面，再三向許耀彬道謝，直說真是功德一件，讓母親不再是無主孤魂，得以落葉歸根。（編輯：李錫璋）1081009

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