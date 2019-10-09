印尼破獲人口走私 以獎學金騙40人到台灣當黑工

印尼警方9日在警察總部刑事警察局召開記者會，宣布破獲新型態的人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，卻淪為超廉價或無酬勞工。（印尼警察總部刑事警察局提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 108年10月9日

（中央社記者石秀娟雅加達9日專電）印尼警方今天宣布破獲一起新型人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，抵台後卻淪落為超廉價或無酬勞工，目前發現約40名年輕人受害。

印尼警察總部刑事警察局（Bareskrim Polri）今天召開記者會宣布破獲這起案件。根據會後新聞稿，警方指出，有2名嫌犯被逮補，他們騙受害者，只要出350萬印尼盾（約新台幣7600元）就可以拿獎學金到台灣唸書。

警方指出，對於付不出350萬印尼盾的父母，嫌犯告訴他們，學生到台灣後可以工作，到時候再從薪水扣除。

警方說，有約40名受害者已在台灣工作18個月，嫌犯承諾他們可以賺到新台幣2萬7000元，實際上有些人只拿到200萬印尼盾（約新台幣4355元），有些甚至沒拿到錢。受害者也向印尼警方報案。

根據警方新聞稿，這些受害者到台灣後，每週一到週六都在工作，週日則上語言，嫌犯讓他們學語言只是為了工作需要，教他們語言的也是犯罪集團的成員。

警方指出，這些受害者來自南蘇門答臘省（South Sumatra）的楠榜省（Lampung）以及西爪哇省（West Java），他們被送到台灣前先被安置在雅加達，當時還有偽裝成台灣的代表對學生進行面試。

警方說，這個新型態的人口走私案，目前還沒有發現在台灣以外的其他國家也有類似情形。

對於這起案件，中華民國駐印尼代表處接受訪問時指出，目前正在向各方了解查詢中。（編輯：林憬屏）1081009