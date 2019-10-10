世界反死刑日 廢死聯盟舉辦殺人影展

廢除死刑推動聯盟10日在台北舉辦「殺人影展6：洞」及「攝影展：關係人」雙展記者會，宣告影展17日將在台北華山光點開幕，邀請歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）（右2）、法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）（左2）及法國攝影師克里斯托夫梅賀（Christophe Meireis）（左）等出席。中央社記者林長順攝 108年10月10日

（中央社記者林長順、實習記者汪祐寧台北10日電）10月10日是中華民國國慶日，也是「世界反死刑日」，廢死聯盟舉辦「殺人影展6：洞」及「攝影展：關係人」雙展，盼透過影像與真實故事讓社會關注廢死議題。

今天記者會由廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡主持，歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、法國在台協會主任公孫孟（Jean-Francois CASABONNE-MASONNAVE）及法國攝影師克里斯托夫梅賀（Christophe Meireis）等人出席。

林欣怡表示，今年「世界反死刑日」的主題為「兒童，隱形受害者」，也是聯合國通過「兒童權利公約」30週年。當犯人被宣判、執行死刑時，他們的孩子承受了負擔與心理壓力，這實際上是侵害了兒童人權。

公孫孟致詞時指出，全世界死刑判決及執行數量整體上正在下降，目前還有34個國家保有死刑，台灣便是其中之一。法國與歐盟夥伴不論在任何情況下都反對死刑，呼籲所有仍在執行死刑的政府暫停執行，達到最終廢除死刑的目標。

高哲夫提到，死刑是不人道且殘酷的處罰，且法律誤判將造成致命傷害，為了避免難以挽回的遺憾，應當廢除死刑。他希望透過影展、攝影展，以震撼的畫面讓社會更認識死刑。

第六屆殺人影展17日在台北華山光點舉行，主題為「洞Khang」，意指傷口。總計有13部來自台灣、日本、澳洲、馬拉威、法國、伊朗、馬來西亞、丹麥、英國、南非的劇情片和紀錄片參展，全部免費，索票參與。

主辦單位還邀請攝影師克里斯托夫梅賀來台舉辦「攝影展：關係人」。克里斯托夫梅賀走訪多國，拍攝21名與死刑制度有關的人，台灣死刑冤案平反者蘇建和、鄭性澤皆是他的拍攝對象。

克里斯托夫梅賀表示，期望透過專長讓大眾思考死刑對社會的影響。攝影展10日起在「左轉有書X慕哲咖啡」展出，之後將陸續到台中「默契咖啡」、高雄「五零年代咖啡館」展出。（編輯：戴光育）1081010