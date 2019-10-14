被控騙印尼學生來台當黑工 業者：證據已交檢方

（中央社記者蘇木春、吳哲豪台中14日電）印尼警方日前宣布破獲人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，抵台後卻淪為超廉價或無酬勞工；被控的世新國際人力公司表示，未扣留薪資，相關證據已交檢調處理。

印尼警察總部刑事警察局（Bareskrim Polri）9日召開記者會，宣布破獲一起新型人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，抵台後卻淪為超廉價或無酬勞工，目前發現約40名年輕人受害。

教育部今年6月曾召開記者會表示，彰化建國科技大學介紹印尼籍學生校外工讀，卻發生嚴重超時工作、被不當扣款與護照等，認為校方「嚴重失格」、「惡行重大」，和業者、仲介公司的種種作為恐涉及詐欺罪、強制罪與違反人口販運，已將相關證據送交檢調處理。

建國科大今天向中央社記者澄清，先前有新聞指學校涉案，但包括警方或移民署等單位都沒有人跟他們聯絡，至於新聞中提到的仲介公司，也不是他們的合作對象，無法確定新聞所指的是否就是學校學生。

被控仲介學生的世新國際人力資源公司負責人周海澄今天接受電訪時表示，該提供的資料都已提供給檢調，且當時學生都有簽署一份聲明書作證，護照、薪資都沒被扣留，他認為是後面有人幫助學生為了指控而指控，全案已透過法律處理。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081014