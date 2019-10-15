中市鰲峰山聚眾鬥毆 警方送辦11人查獲毒品

（中央社記者蘇木春台中15日電）中市蔡姓與楊姓男子，昨晚糾眾到清水區鰲峰山停車場談判，雙方一言不合鬥毆，警方獲報出動快打部隊到場，其中4人受傷送醫並查獲毒品，警方訊問後依傷害等罪嫌移送11人偵辦。

警方今天表示，昨天晚間11時14分接獲報案指出，清水區鰲峰山自由車停車場，有人相約談判，過程中雙方發生口角及肢體衝突，警方獲報後立即派遣快打部隊，共6部巡邏車及警力12名到場。

警方到場時有多名男子在場未有肢體衝突，但蔡姓男子等4人受傷，隨即通知救護車將受傷男子送醫，其中1名男子見警方到場立即開車逃離，員警發現上前攔查，並在車內查獲毒品K他命。

其中1名受傷的少年與21歲周姓男子傷勢較重，送醫後分別有顱骨骨折、腦出血、雙側肺挫傷與右小腿骨折等傷害，兩人都轉往加護病房治療中，另外2名男子擦挫傷，經治療後已出院。

警方查出，案件為蔡姓男子與楊姓男子為首的兩方人馬相約談判，雙方一言不合發生衝突，警方也將在場11名男子帶回調查，今天上午訊問後依傷害、違反社會秩序維護法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1081015