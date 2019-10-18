中市交警遭水濺濕索討洗衣費惹議 警方調查釐清

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市警局交通大隊辛姓員警，今天執勤時遭大樓清潔人員謝女濺溼衣服後索討清洗費，案件經網路爆料後引發討論；警方表示，將檢討員警行為是否不妥，從嚴追究責任。

謝女今天在臉書（Facebook）發文表示，洗騎樓時不小心把水噴到警察，被對方要求新台幣300元清洗費，不給收據還要拿身分證登記，「我不曉得這樣是否犯了，只是傻眼人民保母竟然這般對待」，貼文並附上過程影片，消息傳出後引發網友熱烈討論。

台中市警察局交通大隊副大隊長林鉦哲今天受訪表示，有關員警在執法過程中，遭謝姓女子潑到水，造成全身溼透，引發情緒失控的不當行為，除了對謝女表示歉意，也會嚴正調查，如果有不妥當的部分，會從嚴追究責任，至於索討清潔費部分，會登門致歉並歸還現金。

警方說，將加強教育訓練，執法要將情緒控制好，才能嚴正執法，有關員警向謝女查證身分的部分，一般警方執勤都會查證身分，對方相關資訊會列為保密，不會有洩漏個資的情形。（編輯：林沂鋒）1081018