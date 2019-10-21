鳳鳴國小校長命喪火窟 家中未裝設住警器

（中央社記者葉臻新北21日電）鶯歌區鳳鳴國小校長曾俊凱和妻子、外甥今天凌晨命喪火窟，新北市政府消防局火災調查科勘查後，發現曾俊凱家中並未裝設住宅用火災警報器，導致錯失黃金逃生時間。

鶯歌區德昌二街一處民宅今天凌晨1時許發生火警，造成鳳鳴國小50歲校長曾俊凱、50歲妻子黃玟瑜（鶯歌國小音樂老師）和校長的19歲外甥身亡，校長的21歲外甥女則從3樓跳樓逃生獲救。

新北市政府消防局火災調查科科長洪良建接受中央社訪問時表示，經過初步勘查，發現曾俊凱家中並未裝設住宅用火災警報器，導致第一時間無法立即偵測到濃煙或高溫，錯失黃金逃生時間。

洪良建表示，雖然依照建築物年份來算，當時法規沒有要求設置住警器，但若依照現行法規，曾俊凱家中至少需要裝設4顆以上住警器，才能確保在火災發生第一時間能偵測到濃煙或高溫。

洪良建接受媒體聯訪時表示，初步研判起火點在1樓客廳，電線起火可能性高，但確切起火原因仍待調查，目前勘查發現，火勢蔓延快，當時是睡眠時間，且屋內是密閉空間，樓層中間又有室內梯、房門也都沒關，濃煙短時間內從1樓向4樓竄升進入，頂樓加蓋則是影響逃生最大阻礙，造成4人無法在短時間逃生。

新北市政府教育局表示，曾俊凱自民國103年起就任鳳鳴國小校長，並擔任新北市防災教育輔導團總召集人、行政院第2期防災士成員，鳳鳴國小也是新北市防災教育中心學校。（編輯：張銘坤）1081021