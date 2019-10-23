女子服勞動役疑被熊抱強吻 村長遭約談獲交保

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）1名女子因偽造有價證券被判緩刑服勞動役，女子前往田尾鄉1處公園打掃時，疑似被督導的陳姓村長亂摸親吻，檢警獲報約談陳男，訊後向法院聲押，但法官裁定20萬元交保。

台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成今天指出，地檢署已責成觀護人室，加強義務勞務執行機構的查訪監督工作，避免再發生類似不法案件。

被性騷擾的女子向媒體投訴指控，她因為涉嫌偽造有價證券被判刑，為獲緩刑需服勞動服務役，不過她前往田尾鄉1處公園打掃時，曾被負責督導的陳姓村長以要打掃為由，帶到1處工寮後熊抱、親吻，女子私下用手機錄下對話，除了向媒體投訴外，也向檢警報案。

至於涉案的陳姓村長在被檢警搜索約談前，接受媒體聯訪時則否認性騷擾女子，指女子有時會找理由推工作，認為女子可能是為了不想做太累的工作才會誣陷他。

葉建成則說，檢方接獲報案後，檢察官就前往村長的住處搜索並進行約談，而村長擔任督導的案件有216件，已完成有191件，執行狀況正常，而觀護人每季都會進行查訪，觀護佐理員每個月都會進行不定期查訪，也沒有人反映陳姓村長有不當行為。

葉建成表示，陳姓村長經檢察官訊問後，檢索官認為陳姓村長涉犯刑法妨害性自主罪嫌，犯罪嫌疑重大且有滅證之虞，今天向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見，不過法院中午裁定以新台幣20萬元交保。（編輯：陳清芳）1081023