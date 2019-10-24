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基隆海上美術館藝術品遭破壞 9名未成年涉案

最新更新：2019/10/24 17:16
基隆市文化局將廢棄漁船打造成「海上美術館」對外展出，未料船上藝術品卻遭破壞，且有物品失竊。經警方調閱監視器追查，發現共有6男3女、9名未成年人涉案，已陸續通知到案說明。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年10月24日
基隆市文化局將廢棄漁船打造成「海上美術館」對外展出，未料船上藝術品卻遭破壞，且有物品失竊。經警方調閱監視器追查，發現共有6男3女、9名未成年人涉案，已陸續通知到案說明。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年10月24日

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）基隆市文化局將廢棄漁船變身「海上美術館」對外展出，未料船上藝術品卻遭破壞，手機也被偷走，全案經警方追查，發現共有9名未成年涉案，已陸續通知到案說明。

「2019基隆潮藝術：流」自9月27日開幕以來，頗受各方好評，昨天上午開展時發現這次展覽最大亮點的「海上美術館」遠洋漁船遭人入侵，多件藝術作品遭破壞，只能暫時封閉修復。

不僅藝術家李承亮的作品「太空艙」橘色壓克力板破損，藝術家何彥諺的作品「老軌、蟒蛇、隕石和θ波」除展示物件被移動、損毀外，用來播放音效的2支手機及音響也被偷走，現場並留下菸蒂及飲料空罐。

全案經警方調閱監視器，發現共有6男3女共9名未成年涉案，昨天下午通知其中4人到案說明，至於其餘5人今天也會陸續帶回警局釐清案情。

涉案少年向警方供稱，有人提議上船夜遊探險，不知這艘漁船是潮藝術的「海上美術館」，因為船艙太暗不小心踩破壓克力板，至於手機則以為是民眾遺失物，便拿到派出所交給員警，不過，警方訊後仍將依竊盜罪嫌函送少年法庭審理。

至於毀損藝術品部分，文化局表示，將待警方偵辦告一段落後，再討論是否要依法提出求償，另「海上美術館」預計明天可對外開放參觀。（編輯：方沛清）1081024

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