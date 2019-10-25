死囚達39人 法務部政策逐步廢死審慎執行

（中央社記者劉世怡台北25日電）死刑議題，法務部長蔡清祥今天說，從國民黨政府到民進黨政府，逐步廢死的政策都是一樣的。死囚累計39人，因仍有死刑規定，政策是「減少使用死刑」、「審慎執行死刑」。

蔡清祥指出，法務部對死刑的態度，並無改變，就「政策面」而言，從國民黨政府到民進黨政府，逐步廢死的政策都是一樣的；從「法律面」來看，目前現行法，除有心神喪失或婦女懷孕情形外，並沒有停止執行死刑的規定。

蔡清祥指出，在「執行面」，則採取極為審慎態度，除法務部還有最高檢察署都訂有很完備的審核程序，此乃對於生命權的尊重，考量死刑的執行將造成生命無法回復的結果，故秉持一貫審慎態度，依法嚴謹審核死刑定讞案件。

蘇貞昌今天在立法院會施政總質詢時說，有些罪惡天地不容，比如把自己的父母親及親人等6人燒死，比如當著人家媽媽面前把孩子的頭剁斷；死刑既然判決定讞就該執行，但因為生命是人權之首，如果還有救濟程序等，法務部審慎面對，這他可以理解。

法務部官員指出，台灣仍有死刑規定，目前政策是「減少使用死刑」、「審慎執行死刑」，在逐步廢止死刑的策略上，持續採取「廢除所有的絕對死刑」、「減少相對死刑」、「嚴謹死刑的偵查與審判程序」及「窮盡所有的救濟程序」等措施，審慎使用死刑，兼顧社會正義及人權保障。

官員也指出，廢除死刑是國際趨勢，也是法務部長期努力的方向。但死刑的存在，與國家政治、社會、歷史、文化等複雜因素有關，目前相關配套措施非一蹴可幾。

死囚累計39人，包含蘇貞昌所指燒死6名家人的翁仁賢，至於蘇貞昌另指在媽媽面前把孩子的頭剁斷的小燈泡案，目前王姓被告仍在高院更一審階段，尚未判刑定讞。

39名死囚當中，「中山之狼」徐偉展被控多次駕駛計程車，趁機性侵、殺害女乘客，他在民國86年4月間遭判死刑定讞，距今已22年；其次是犯下黃姓建商勒贖案的黃春棋、陳憶隆，遭判死刑定讞19年，同案被告徐自強已翻案無罪定讞。

被告遭判死刑定讞，是否會被槍決，有既定審查流程。法務部於收受最高檢察署死刑定讞全案卷證資料後，依循往例指派參事專責審核全案相關卷宗，並確認最高檢察署有依規定詢查有關死囚有無再審、非常上訴、聲請釋憲 （含審理中）及精神狀態等情狀。

再由法務部3位次長、主任秘書、法制司司長、檢察司司長及承辦人員組成「死刑執行審議小組」召開會議討論，審查有無任何不應或不宜執行的狀況，並再次依「審核死刑案件執行實施要點」，向司法院、台灣高等法院、最高檢察署及矯正機關查詢死刑犯有無聲請大法官解釋、再審、非常上訴、心神喪失及心理或智能障礙，並向總統府確認均無獲得赦免，法務部長再予以批准執行，對死囚的人權保障程序，極為審慎周延。（編輯：方沛清）1081025