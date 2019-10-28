宜蘭550公斤三星蔥失竊 警逮2嫌送辦

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭高經濟價值農作物三星蔥日前引來疑缺錢花用的宵小，偷走當地集貨場37箱、約550公斤青蔥，導致農民損失約新台幣14萬元。警方今天說，26日已逮捕2嫌，追回部分贓款8萬。

宜蘭縣警察局三星分局今天表示，三星蔥價格近來已飆漲至每公斤250元上下，也因此成為竊賊覬覦目標。三星地區農會萬富集貨場暫置的三星蔥，23日下午遭竊37箱、約550公斤青蔥，受害農民估算損失約14萬元。

警方表示，案發後立即成立專案小組清查，也同步加強執行「護蔥專案」勤務。調閱路口監視器後發現，平時擔任市場行口的沈姓男送貨司機疑因缺錢花用，竟將腦筋動到近來價格高漲的三星蔥上。

警方指出，沈男案發前先到台北租車，再換成已報廢車牌，並帶著廖姓男助手前往萬富集貨場，趁沒人注意時偷走37箱三星蔥。

經調查，2名竊賊得手後還換成其他農會紙箱，並將原包裝燒毀，企圖躲避警方追緝，並委託盤商運到新北市與新竹地區批發市場，改以其他產地名義拍賣。

專案小組26日下午見時機成熟，前往冬山鄉將沈男、廖男逮捕歸案，並追回部分贓款約8萬元，全案依竊盜罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。（編輯：洪學廣）1081028