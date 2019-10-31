台中警破獲賭博網站 賭資粗估逾65億元

（中央社記者蘇木春台中31日電）楊姓男子去年底租下台中市南屯區一處大樓住宅，涉嫌組成賭博集團，架設網站供賭客線上簽賭，警方日前查獲偵辦，粗估賭資逾新台幣65億元，訊問後依賭博罪嫌送辦。

台中市警察局刑事警察大隊今天表示，警方22日起連7天規劃「查緝賭博專案行動」，針對可疑目標或經常遭民眾檢舉聚賭等場所，尤其針對可能做為選舉賭盤簽注管道的不法業者加強查緝。

警方在緝賭專案計出動886名警力、掃蕩處所97處，共查獲職業賭場4件41人、六合彩簽賭23件27人、運動簽賭5件10人、網路賭博36件126人、其他12件85人，合計查獲80件289人、現場查扣賭金計20萬1600元。

其中，台中市刑大與第四分局共同偵破1件賭資金額高達65億6794萬餘元的賭博網站集團，集團在去年底起架設多個賭博網站，供不特定人進行線上簽賭，主嫌40歲楊姓男子，承租南屯區一處大樓民宅作為機房及水房，賭客贏得彩金，均透過集團數十個人頭銀行帳戶線上轉帳匯款。

案經專案小組長期監控後，22日持搜索票偵辦，計查扣網路賭博及洗錢犯罪使用電腦主機、手機一批及金融卡等電子憑證等證物，並帶回楊男與2名員工，訊問後將楊男等3人依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1081031