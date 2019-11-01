更多編輯台推薦新聞：
早安世界》沖繩世界遺產首里城慘遭祝融 3大殿燒毀
早報

早安世界》沖繩世界遺產首里城慘遭祝融 3大殿燒毀

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任
國際

影片／10年喊守秩序1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看
國際

影片／德州醫院臉書直播清醒開顱手術 近10萬人觀看

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉義縣空屋火警一人葬身火窟 警調查釐清死因

最新更新：2019/11/01 13:31
嘉義縣民雄鄉1日發生住宅火警，消防局獲報立即到場布水線灌救，撲滅火勢後，發現劉姓男子葬身火窟。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年11月1日
嘉義縣民雄鄉1日發生住宅火警，消防局獲報立即到場布水線灌救，撲滅火勢後，發現劉姓男子葬身火窟。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年11月1日

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣民雄鄉今天發生住宅火警，消防人員撲滅火勢，發現劉姓男子葬身火窟，因現場為空屋，平時無人居住，警方、消防進一步調查起火原因及死者為何會潛入空屋。

嘉義縣消防局於凌晨2時3分接獲報案，民雄鄉東湖村東勢湖一處民宅發生火警，第二大隊消防人車趕抵現場，為1樓RC鐵皮屋頂起火燃燒，立即布水線灌救，控制火勢後，在客廳沙發發現一具焦屍。

嘉義縣消防局第二大隊副大隊長陳泰吉指出，這起火警為鄰居報案，現場平時無人居住，以前曾有遊民潛入住在屋中，懷疑是遊民葬身火窟。

警方指出，死者是住在民雄鄉的劉姓男子，現場為閒置空間，常有不明人士闖入，且出入人員複雜，劉男為何會陳屍現場，下午將由檢方、法醫進一步相驗釐清死因。（編輯：方沛清）1081101

嘉義縣民雄鄉1日發生住宅火警，消防人員獲報立即到場救援，清理火場時，在客廳沙發發現劉姓男子葬身火窟。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年11月1日
嘉義縣民雄鄉1日發生住宅火警，消防人員獲報立即到場救援，清理火場時，在客廳沙發發現劉姓男子葬身火窟。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年11月1日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報