嘉義縣空屋火警一人葬身火窟 警調查釐清死因

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣民雄鄉今天發生住宅火警，消防人員撲滅火勢，發現劉姓男子葬身火窟，因現場為空屋，平時無人居住，警方、消防進一步調查起火原因及死者為何會潛入空屋。

嘉義縣消防局於凌晨2時3分接獲報案，民雄鄉東湖村東勢湖一處民宅發生火警，第二大隊消防人車趕抵現場，為1樓RC鐵皮屋頂起火燃燒，立即布水線灌救，控制火勢後，在客廳沙發發現一具焦屍。

嘉義縣消防局第二大隊副大隊長陳泰吉指出，這起火警為鄰居報案，現場平時無人居住，以前曾有遊民潛入住在屋中，懷疑是遊民葬身火窟。

警方指出，死者是住在民雄鄉的劉姓男子，現場為閒置空間，常有不明人士闖入，且出入人員複雜，劉男為何會陳屍現場，下午將由檢方、法醫進一步相驗釐清死因。（編輯：方沛清）1081101