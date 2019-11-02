潤寅詐貸案 主嫌胞弟改收押禁見

（中央社記者蕭博文台北2日電）北檢偵辦潤寅詐貸案，日前聲押主嫌王音之胞弟，法院裁定交保。案經發回，北院今天凌晨改裁定將王男收押禁見。此外，北檢昨另聲押南亞塑膠蔡姓經理等5人，法院將開庭訊問。

檢調獲報，老牌貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌以不實應收帳款向10多家銀行詐貸。楊文虎、王音之今年6月初潛逃出境，檢方8月間發布通緝，楊文虎女兒楊宇晨9月間被檢方聲押獲准。

台北地檢署日前展開多波搜索、約談行動，陸續聲押多人獲准。檢調查出，王音之胞弟涉湮滅證據，10月29日搜索王男住處等地，約談王男到案，訊後聲押禁見。不過，法院認為無羈押必要，裁定新台幣20萬元交保。

北檢不服提出抗告，台灣高等法院發回更裁，台北地方法院訊問後，認為王音之胞弟犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串之虞，有羈押必要，今天凌晨改裁定收押禁見。

另方面，檢調過濾相關卷證，懷疑另有南亞塑膠、中國人造纖維等5家公司相關人員涉案，昨天兵分10路展開搜索，約談南亞蔡姓經理、中纖黃姓業務等5名被告、3名證人到案。

檢察官訊後，認為南亞蔡姓經理、中纖黃姓業務等5名被告涉犯詐欺等罪，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：方沛清）1081102