搶奪蘋果訂單 德律科技16名離職員工遭起訴

（中央社記者蕭博文台北7日電）德律科技前經理人林進源涉嫌夥同同事，將FCT訂單移轉給大陸振云等公司，造成德律科技損失2439萬餘元，另洩露德律科技產品製程等營業秘密，士檢日前起訴林進源等16人。

士林地檢署起訴書指出，德律科技股份有限公司為上市公司，營業內容為研發、製造、行銷光學檢測設備及組裝電路板自動測試設備等精密檢測儀器，自創品牌TRI innovation行銷全球市場。

德律科技自民國96年起供應美商蘋果公司、Google所屬Nest公司產品檢測設備，為就近迅速提供組裝電路板功能測試機（FCT）給美商蘋果公司代工廠，在大陸設立德律泰電子公司，美金交易由德律科技報價接單，人民幣交易則由德律泰電子報價接單。

起訴指出，林進源原擔任德律科技資深經理，是FCT部門最高主管，身兼德律泰電子副總經理，林士閔則是FCT產品線資深經理。

林進源、林士閔涉嫌自民國103年起，以蘋果公司產品專案開發時程及交貨期間十分緊迫為由，利用職權將FCT治具的代工全數委託大陸振云公司。

林進源、林士閔與其他當時任職德律科技的員工，將德律科技FCT產品的製程、電路圖等營業秘密，洩露給振云公司使用，並逐步將蘋果公司、NEST公司訂單轉移至振云及親友成立的境外公司。

起訴認定，林進源、林士閔等人將訂單移轉給振云等公司，侵害德律科技FCT產品線營收利益約新台幣2439萬餘元，林進源、林士閔等人搶奪訂單後，又重製使用德律科技電路圖，據以改作供應給蘋果公司使用。

林進源105年5月24日遭德律科技解僱，即擔任振云公司總經理，其餘員工陸續離職，前往林進源、林士閔實質掌控的振云等公司任職。

德律科技過濾員工繳回的電腦，發現涉案員工任職德律科技期間，即以振云公司電郵帳號與蘋果等公司聯繫，或與已前往振云任職的德律科技離職同事共謀奪取訂單，以較低報價促使蘋果公司、NEST公司將FCT治具訂單移轉給振云公司。

檢察官認為，林進源、林士閔等人涉犯證券交易法特別背信、營業秘密法、著作權法等罪嫌，向法院提起公訴。（編輯：張銘坤）1081107