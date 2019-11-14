杜絕校園性侵和霸凌 北市警前進校園宣導

為建立學子正確性別平等觀念，台北市警察局中正第二分局前進校園，以法律觀點向青春學子解釋校園性侵害、性騷擾及性霸凌的定義，同時分享實務案例和時事新聞進行交流、互動。（台北市中正第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年11月14日

（中央社記者黃麗芸台北14日電）為建立學子正確性別平等觀念，台北市警察局中正第二分局前進校園宣導性侵害防治觀念，以法律觀點解釋校園性侵害、性騷擾及性霸凌定義，並宣導包括察覺等4項防治技巧。

中正二分局今天發布新聞稿表示，有鑒於性別平等教育不能等，轄下南海路派出所本月派警員黃珮雯前往強恕中學宣導校園性侵害防治，以法律觀點向青春學子解釋校園性侵害、性騷擾及性霸凌的定義，同時分享實務案例和時事新聞進行交流、互動。

黃珮雯在會中指出，實務上性侵害案例不乏有熟人所為，建議平時應多利用「察覺、辨識、反應、求助」等4項技巧，對周遭人事物保持高度警覺，若不幸遭遇侵害，也要記得冷靜保全證據，和儘速報案求助。

現場學生踴躍發言，有同學針對性騷擾有無成立的判定提出疑問；黃珮雯提醒，性騷擾著重被害人的被害感受，不以行為人有無性騷擾的意圖為要件，提醒勿以出於好奇或開玩笑等理由免除責任。

另，性霸凌則是指透過語言、肢體或其他暴力，對於他人的性別特徵、性別特質、性傾向或性別認同，進行貶抑、攻擊或威脅等行為且非屬性騷擾者，像是取笑別人娘娘腔、男人婆等不雅稱號行為，都包括在內。

中正二分局呼籲，家長平時可和求學中的兒女多加討論、分享正確的性平觀念，教導孩子要尊重每個人對自我歸屬性別的認知，以及保護身體自主權，若遇上述情況可循校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件通報及調查處理程序申訴。（編輯：張銘坤）1081114