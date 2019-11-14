更多編輯台推薦新聞：
12強一戰成名 張奕：我沒滿足 保持平常心
運動

12強一戰成名 張奕：我沒滿足 保持平常心

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
文化

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
反送中延燒大學校園 逾半數在港台生已返台
首頁 / 社會

監委指最高法院分案不公 法官盼匡正改進

最新更新：2019/11/14 18:23

（中央社記者劉世怡台北14日電）前最高法院法官楊絮雲指控遭最高法院分案霸凌，監察委員調查後今天認定分案確實不公。楊女丈夫、法官周盈文說，妻健康、工作權益受侵害，盼還其公道。

楊絮雲去年與丈夫、台灣高等法院刑事庭庭長周盈文召開記者會，指她在最高法院期間，遭分案霸凌。她表示，最高法院特殊商事專庭有7名法官，她一人分到20件，其他6名法官合起來只分到15件。

最高法院事後回應，自民國92年以來均使用電腦亂數抽籤分案資訊系統分案，絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整楊絮雲。

監察委員今天表示，最高法院對外雖稱電腦分案，但配套不完全甚至違反法定法官原則，監察院認為在分案上確實有所不公，將請司法院督促改善、並針對最高法院院長進行職務監督。

周盈文傍晚發出聲明表示，他和妻子對於本案秉持良知良能及道德勇氣，說了該說的話，做了該做的事，無虧於法官的職位，問心無愧。妻子身體健康、名譽與工作權益已受到嚴重侵害，有待司法院及最高法院採取適當必要作為，導正視聽，還其公道。

聲明也指出，因還沒收到監察院的完整調查報告，無從評論；司法院應徹底檢視，並嚴格督促最高法院匡正改進目前分案規定及作業流程，勿讓類似之事再發生。（編輯：張銘坤）1081114

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報