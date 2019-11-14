監委指最高法院分案不公 法官盼匡正改進

（中央社記者劉世怡台北14日電）前最高法院法官楊絮雲指控遭最高法院分案霸凌，監察委員調查後今天認定分案確實不公。楊女丈夫、法官周盈文說，妻健康、工作權益受侵害，盼還其公道。

楊絮雲去年與丈夫、台灣高等法院刑事庭庭長周盈文召開記者會，指她在最高法院期間，遭分案霸凌。她表示，最高法院特殊商事專庭有7名法官，她一人分到20件，其他6名法官合起來只分到15件。

最高法院事後回應，自民國92年以來均使用電腦亂數抽籤分案資訊系統分案，絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整楊絮雲。

監察委員今天表示，最高法院對外雖稱電腦分案，但配套不完全甚至違反法定法官原則，監察院認為在分案上確實有所不公，將請司法院督促改善、並針對最高法院院長進行職務監督。

周盈文傍晚發出聲明表示，他和妻子對於本案秉持良知良能及道德勇氣，說了該說的話，做了該做的事，無虧於法官的職位，問心無愧。妻子身體健康、名譽與工作權益已受到嚴重侵害，有待司法院及最高法院採取適當必要作為，導正視聽，還其公道。

聲明也指出，因還沒收到監察院的完整調查報告，無從評論；司法院應徹底檢視，並嚴格督促最高法院匡正改進目前分案規定及作業流程，勿讓類似之事再發生。（編輯：張銘坤）1081114