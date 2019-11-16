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台灣留學生賴致愷在美亡 北科大派員陪家屬赴美

最新更新：2019/11/16 13:48

（中央社記者陳至中台北16日電）台灣留學生賴致愷在美國失蹤近3個月後，美國警方今天證實找到賴致愷的遺體。原就讀學校台北科技大學今天得知訊息後，將派員陪同家屬前往美國，協助處理後事。

美國警方今天發布聲明指出，10日在阿拉巴馬州奧本（Auburn）一處房屋後面的小屋發現一具遺體，證實是失蹤的奧本大學台灣留學生賴致愷，法醫研判是這幾天過世。

台北科技大學校方告訴中央社記者，賴致愷修讀的是「3加2」雙聯學位，先在北科大資訊工程系大學部修課3年，之後在美國讀2年研究所課程。由於學分互相承認抵免，順利的話5年內可以拿到北科大的學士和美國的碩士。

根據北科大8月底提供的資訊，賴致愷今年7月到美國，準備在奧本大學就讀，但8月開學後的第一堂課就沒出現，校方開始懷疑他失蹤，通報相關單位，當時賴致愷的個人物品都還在學校宿舍內，但未發現手機，美國帳戶也沒有異常提領狀況。

今年8月，北科大派出資工系教師陪同家屬到美國瞭解，但仍沒有找到賴致愷。今天傳出尋獲遺體，北科大校方低調告訴中央社記者，已派員陪同家屬，儘速赴美處理後續事宜。但為尊重家屬心情，現階段不做更多回應。（編輯：張芷瑄）1081116

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