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向民航局討溢付租金 二審判華航敗訴

最新更新：2019/11/18 14:07

（中央社記者劉世怡台北18日電）交通部民航局6架飛機長期由華航租用，華航認為溢付租金逾12億元，興訟請求返還。二審高院調查雙方合意終止契約及約定調整租金內容重新計算，並無溢付租金，日前判華航敗訴。

全案緣於，民國79年政府為平衡中美貿易，民航局以民航作業基金向美國購買多架飛機，並租給華航，當初合約規定，其中6架飛機租期19年半，期滿飛機歸華航所有，立法院及監察院都認為，租機合約有違國有財產法，立法院在88年決議，要求民航局收回飛機。

民航局與華航在91年間簽立終止飛機租賃契約協議書，飛機所有權歸民航局，由國有財產局（現為國有財產署）標售。

二審台灣高等法院判決指出，華航興訟主張，原契約因立法院決議要求而提前終止，且決議已變更原本華航與民航局的對價關係，並重新調整租金數額，認為有溢付租金新台幣12億4317萬1655元，請求民航局返還。

二審法院調查，華航全部應給付租金及預付款利息總額為逾209億元，已給付逾203億元，以及前案（租金差額確定判決）、另案（租金尾款確定判決）分別支付及抵銷後，華航並無溢付租金，因此請求無理由，判華航敗訴，全案還可上訴。（編輯：李亨山）1081118

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